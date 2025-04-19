Европейцы проигнорировали нарушения моратория Украиной

Представители европейских стран во время закрытых консультаций в Совбезе ООН не стали давать комментарии касательно ударов ВСУ по российским энергообъектам. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что заседание организации состоялось 17 апреля. Несмотря на доклад о нарушении Украиной моратория на удары по энергетическим объектам, ни одна европейская делегация не стала его комментировать.

«Мы <…> задали спонсорам киевского режима вопрос: готовы ли они провести дополнительную работу с Киевом, чтобы заставить его соблюдать взятые на себя обязательства?» — отметил дипломат.

Полянский выразил уверенность, что игнорирование сообщений о нарушении моратория показывает, что в Европе не стремятся к урегулированию конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил данные об окончании действия взаимного моратория на удары. По его словам, президент Владимир Путин пока не давал новых указаний на этот счет.