Идея обойти территориальные претензии Украины по примеру Западного берега реки Иордан понравилась спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу. Об этом сообщила газета The Times .

Близкий к Совету национальной безопасности США источник заявил, что Уиткофф не прочь оставить занятые Россией территории под ее военно-политическим контролем по образцу Западного берега. Такой вариант позволит обойти барьеры в Конституции Украины и обойтись без всеукраинского референдума.

Уиткофф поднял эту тему во время последнего визита в Москву. Публично предложение, по словам инсайдера, могут озвучить перед переговорами президентов России и США на Аляске 15 августа.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что киевский режим готов обсудить судьбу утраченных территорий. Он возложил большие надежды на российско-американский саммит.