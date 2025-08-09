В Германии посчитали, что Уиткофф неверно истолковал предложения Путина

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным 7 августа в Кремле неверно истолковал слова о выводе войск из Херсонской и Запорожской областей. Об этом написал Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве и немецких властях.

По данным издания, Уиткофф воспринял требование Москвы о «мирном отступлении» украинских войск с этих территорий как предложение о «мирном отступлении» российских сил. Подобную оценку дали и представители правительства Германии, отметив, что американский спецпосланник во время обсуждения территориальных вопросов с европейскими лидерами выглядел «перегруженным и малокомпетентным».

Bloomberg ранее сообщал, что Москва и Вашингтон готовят соглашение, предусматривающее закрепление за Россией территорий ДНР, ЛНР и Крыма, а также прекращение наступления в Херсонской и Запорожской областях вдоль текущей линии фронта. По версии агентства, этот документ планируют обсудить на встрече президента России и главы США Дональда Трампа, о которой Трамп объявил после визита Уиткоффа в Москву.

Американский лидер в ночь на 9 августа сообщил, что переговоры с Путиным состоятся 15 августа на Аляске. Он отметил, что соглашение по Украине будет включать «некоторый обмен территориями» и что Владимир Зеленский «получает все» для продвижения мирного процесса. Президент Украины в ответ заявил, что Киев готов к решениям, ведущим к миру, но «дарить свою землю» не будет, подчеркнув, что это закреплено в Конституции страны.