Украину склонили к переговорам об утраченных территориях

Власти Украины готовы к диалогу и обсуждению судьбы утраченных территорий. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским по итогам беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что отправной точкой должна стать линия соприкосновения. Кроме того, европейские страны не пойдут на юридическое признание новых российских регионов.

«Принцип, согласно которому границы не могут быть насильственно изменены, должен сохраняться», — привел заявление Мерца сайт Tagesschau.

Канцлер Германии добавил, что в ходе диалога с президентом США Дональдом Трампом все участники сошлись во мнении о возможности обеспечения европейской и украинской безопасности по итогам российско-американского саммита на Аляске.

«Это было послание, которое мы, европейцы, сегодня передали американскому президенту Трампу», — добавил Мерц.

В среду, 13 августа, заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Фадеев заявил, что обсуждение обмена территорий с Украиной не входит в повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Он напомнил, что территориальная целостность страны закреплена в Конституции, а на предстоящей встрече на Аляске российская делегация намерена вести переговоры, исходя из национальных интересов.

Трамп заявлял, что для обеспечения прекращения огня Россия и Украина должны провести обмен территориями. О чем именно идет речь, он не уточнял. Зеленский подчеркивал, что возможность пойти на уступки территорий ему запрещает Конституция.