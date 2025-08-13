Раскрыта просьба Италии к Трампу перед переговорами с Путиным

Sky News: Италия запросит у Трампа участие ЕС в переговорах с Путиным

Власти Италии в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом поднимут вопрос участия лидеров Евросоюза во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщил телеканал Sky News .

Собеседники журналистов напомнили, что по инициативе американского лидера Европа увеличила военную поддержку Украины, а значит, получила право на участие в диалоге по урегулированию конфликта.

«Трамп просил европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений», — заявили итальянские дипломаты.

Они добавили, что от лица своей страны также потребуют военных, экономических и политических гарантий для Украины для прекращения боевых действий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что государства ЕС потеряли свой шанс на участие в урегулирование украинского конфликта, а все попытки выставить какие-либо условия президентам России и США стали жалкой попыткой напомнить о своем существовании.

Политик подчеркнул, что вместо того, чтобы просто давать советы, Евросоюз мог провести собственный саммит с Путиным и обсудить вопросы урегулирования украинского конфликта.

О переговорах лидеров ЕС с Трампом за несколько дней до его встречи с Путиным на Аляске сообщила пресс-служба канцлера Германии Фридриха Мерца. На встречу также пригласили украинского лидера Владимира Зеленского.