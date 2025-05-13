Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность прямых переговоров с Россией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал украинского коллегу Владимира Зеленского не упускать возможность прямых переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию президента Турции.

Накануне Эрдоган поговорил с Зеленским по телефону. Стороны обсудили отношения двух стран, региональные и глобальные вопросы.

«Эрдоган заявил, что считает чрезвычайно важным желание России и Украины возобновить прямые переговоры, и что Турция готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе этого процесса», — говорится в сообщении.

Российский лидер Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Президент не исключил, что в рамках диалога стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

Глава США Дональд Трамп назвал возможную встречу России и Украины в Стамбуле «весьма важной» и «крайне значимой».