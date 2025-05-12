Позицию России по переговорам с Украиной назвали четкой и недвусмысленной

Президент России Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию по переговорам с Украиной. Об этом заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

Он также отметил, что в Кремле услышали угрозы со стороны Запада в случае отказа ввести 30-дневное прекращение огня.

«Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — подчеркнул он.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от Украины согласиться на условия России и прислать делегацию 15 мая в Стамбул. Он подчеркнул, что такие переговоры дадут понять, возможно ли заключить мирное соглашение.

После этого Владимир Зеленский заявил, что прилетит в Турцию и будет лично ждать там Путина.