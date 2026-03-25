Аэропорт Пулково работает в условиях ограничений уже более пяти часов

Аэропорт Пулково продолжает работу в условиях ограничения воздушного пространства более пяти часов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«К сожалению, закрытое небо вносит корректировки в расписание. Службы аэропорта готовы вернуться к обслуживанию воздушных судов сразу после снятия ограничений», — заявили в пресс-службе.

В Пулкове уточнили, что из-за ограничений отменили вылет 21 рейса, еще 49 задержались более чем на два часа. Пассажирам посоветовали следить за объявлениями в терминале и информацией на онлайн-табло аэропорта. В зоне отправки рейсов работают сотрудники для оперативного информирования и помощи пассажирам.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что минувшей ночью средства ПВО сбили над регионом 56 беспилотников. В Минобороны уточнили, что всего в период с 23:00 по 07:00 военные уничтожили 389 дронов над российской территорией.