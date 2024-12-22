Угрозу атаки БПЛА объявили в Тульской области
В Тульской области действует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило в Telegram-канале министерство по региональной безопасности.
«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА», — отметили в заявлении.
Региональные власти призвали население к бдительности. Других подробностей не приводилось.
Украинские боевики совершили массированную атаку на Орловскую область. После атаки дронов в поселке Стальной Конь загорелась нефтебаза.
Губернатор Андрей Клычков заявил, что пока информации о жертвах и пострадавших не поступало. Жители Орла также сообщали о 12 глухих взрывах над городом.
По данным Минобороны России, в ночь на 21 декабря силы ПВО уничтожили 19 украинских дронов над четырьмя регионами и акваторией Черного моря. Из них девять беспилотников сбили над территорией Белгородской области, пять — в небе над Воронежской областью.