Угрозу атаки БПЛА объявили в Тульской области

В Тульской области действует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило в Telegram-канале министерство по региональной безопасности.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА», — отметили в заявлении.

Региональные власти призвали население к бдительности. Других подробностей не приводилось.

Украинские боевики совершили массированную атаку на Орловскую область. После атаки дронов в поселке Стальной Конь загорелась нефтебаза.

Губернатор Андрей Клычков заявил, что пока информации о жертвах и пострадавших не поступало. Жители Орла также сообщали о 12 глухих взрывах над городом.

По данным Минобороны России, в ночь на 21 декабря силы ПВО уничтожили 19 украинских дронов над четырьмя регионами и акваторией Черного моря. Из них девять беспилотников сбили над территорией Белгородской области, пять — в небе над Воронежской областью.