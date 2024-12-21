ПВО за ночь уничтожили 19 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 19 украинских дронов над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурные средства ПВО сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых девять — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Воронежской области, три — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Краснодарского края и Курской области», — заявили в ведомстве.

Днем ранее силы ПВО уничтожили 35 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за угрозы воздушных атак объявили режим повышенной готовности. Городские службы перевели в состояние экстренного реагирования, а жителям посоветовали укрыться в случае получения сигнала о воздушной опасности.