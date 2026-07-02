Ударные дроны «Севера» сорвали ротацию украинской армии в Сумской области

Расчеты ударных дронов FPV российской группировки войск «Север» сорвали планы ВСУ по проведению ротации личного состава в Сумской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил командир взвода БПЛА с позывным Саян.

«Противник группой из двух квадроциклов осуществил попытку выдвинуться к линии боевого соприкосновения с личным составом и боеприпасами на Сумском направлении», — сказал он.

По словам Саяна, операторы разведывательных беспилотников зафиксировали украинские квадроциклы, после чего расчеты FPV-дронов уничтожили оба транспортных средства. Он отметил, что между расчетами и пунктами управления БПЛА наладили непрерывную связь.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России ударили по цеху, где ВСУ производят двигатели для крылатых ракет «Нептун». Также российские военные поразили объекты топливно-энергетического и транспортного сектора противника.