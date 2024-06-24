Предложенные Россией условия для переговоров с Украиной остались в силе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщил RT .

Журналисты спросили его, отразился ли удар ракетами ATACMS по Севастополю на позиции России по переговорному процессу. Песков ответил, что предложения остались в силе.

«Да, президент сам отвечал на такой вопрос, если вы помните, он отвечал на пресс-конференции в Ханое, где он объяснил временные рамки», — сказал он.

Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия, на которых страна сядет за стол переговоров. Среди них — вывод украинских войск из Донбасса и внеблоковый статус Украины. Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что отказавшись от этого варианта, страны Запада поставили безопасность всего мира под угрозу.