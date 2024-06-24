Удар по Севастополю не отменил мирный план России — Кремль

Песков: мирная инициатива Путина осталась в силе после удара ВСУ по Севастополю

Фото: РИА «Новости»

Предложенные Россией условия для переговоров с Украиной остались в силе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщил RT.

Журналисты спросили его, отразился ли удар ракетами ATACMS по Севастополю на позиции России по переговорному процессу. Песков ответил, что предложения остались в силе.

«Да, президент сам отвечал на такой вопрос, если вы помните, он отвечал на пресс-конференции в Ханое, где он объяснил временные рамки», — сказал он.

Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия, на которых страна сядет за стол переговоров. Среди них — вывод украинских войск из Донбасса и внеблоковый статус Украины. Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что отказавшись от этого варианта, страны Запада поставили безопасность всего мира под угрозу.

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