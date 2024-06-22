«Играете нашими жизнями». В США предупредили об угрозе ядерной войны

Отказ Запада обсуждать мирные предложения президента России Владимира Путина грозит катастрофой для всего мира. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works .

По словам эксперта, Россия никогда не позволит Украине стать частью НАТО, а провокации Запада могут перерасти в ядерную войну.

«Когда эти люди нам говорят: „Мы не думаем, что так произойдет“, то я говорю им, чтобы они наконец прекратили играть нашими жизнями! Люди, которые правят балом в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе, оказались не самыми умными лидерами, поэтому я не хочу, чтобы они ставили на кон выживание всего мира», — заявил эксперт.

Сакс добавил, что страны Запада даже не попытались обсудить с Путиным условия мира. Они могли бы предложить свой вариант, но вместо этого требуют от России «односторонней капитуляции». Сакс призвал их провести переговоры.

На прошлой неделе Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. По словам главы государства, для этого соседняя страна должна отказаться от членства в НАТО, и освободить от ВСУ оккупированные территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.