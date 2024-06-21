Удар авиабомбы ФАБ-3000 под Харьковом показали на видео

Российские военные использовали фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования под Харьковом. Видео ее применения опубликовали в Telegram-канале «Изнанка».
По данным канала, кадры сняли в населенном пункте Липцы Харьковской области.
«Удар нанесли по расположению третьего батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. В результате ликвидировали до 70 боевиков ВСУ», — отметили в сообщении.
О первом применении российскими военными ФАБ-3000 стало известно 20 июня. Авторы проекта «Военная хроника» сообщили, что цель для использования боеприпаса нашли в селе Липцы Харьковской области. Авиабомба попала по пункту временного размещения украинских боевиков.