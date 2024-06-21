Удар авиабомбы ФАБ-3000 под Харьковом показали на видео

Появилось видео применения российскими военными ФАБ-3000 под Харьковом

Российские военные использовали фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования под Харьковом. Видео ее применения опубликовали в Telegram-канале «Изнанка».

По данным канала, кадры сняли в населенном пункте Липцы Харьковской области.

«Удар нанесли по расположению третьего батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. В результате ликвидировали до 70 боевиков ВСУ», — отметили в сообщении.

О первом применении российскими военными ФАБ-3000 стало известно 20 июня. Авторы проекта «Военная хроника» сообщили, что цель для использования боеприпаса нашли в селе Липцы Харьковской области. Авиабомба попала по пункту временного размещения украинских боевиков.

Ранее журналисты украинского издания «Страна.ua» сравнили сброс бомбы ФАБ-1500 с землетрясением.

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