ВКС России применили бомбу с «эффектом землетрясения» | 360°

Мир 06 мая 2024, 15:03 ВКС России применили бомбу с «эффектом землетрясения» Удар российской бомбы на Украине сравнили с землетрясением РИА «Новости»

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Эффект от удара российской авиабомбой массой 1500 килограммов в районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области можно сравнивать с землетрясением. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Все вокруг сильно вздрогнуло, словно началась землетрясение. Против нас впервые использовали вооружение такой мощности», — указал начальник местного следственного управления Сергей Болвинов.

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Журналисты отметили, что речь идет о фугасной авиабомбе ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции, благодаря которому свободнопадающая бомба превращается в планирующий боеприпас огромной мощности.

Французский полковник Винсент Арбаретьер заявлял, что системы ПВО на Украине оказались полностью беззащитны перед авиабомбами ФАБ-1500. По его словам, боеприпас во время запуска находится в радиусе 60-70 километров от цели, бомбу сложно зафиксировать.