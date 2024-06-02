Освобождение Авдеевки наглядно продемонстрировало Украине и Западу мощь России. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

Украинские союзники не на шутку напуганы и понимают, что просчитались по поводу «ослабления» российской армии.

«В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии», — отметил Меркурис.

Провалы Вооруженных сил Украины не только страшат западные страны, но и злят. В качестве примера британский эксперт привел президента Франции Эммануэля Макрона, начавшего более агрессивную политику.

Он стал первым европейским лидером, который допустил возможность отправки западных войск на Украину. В республику уже выехали французские военные инструкторы. Кроме того, Макрон фактически «разрешил» ВСУ бить по белгородским и курским аэродромам.