Французские военные инструкторы отправились на Украину

Гончаренко: группу французских военных инструкторов отправили на Украину

Фото: Freepik

Группа французских военных инструкторов отправилась на Украину. Об этом в соцсетях заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже едет на Украину», — подчеркнул он.

При этом депутат не назвал их количество.

Накануне газета Le Monde написала, что французов пошлют на Украину в течение нескольких дней. При этом президент страны Эммануэль Макрон решил создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, напомнили журналисты.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

«Места действительно не хватает». Директор физмат-лицея в Сергиевом Посаде Макарова — о скором переезде

Главное — безопасность. Россиянам рассказали о форматах общения детей в Сети

Пятый раз подряд? Что будет с ключевой ставкой в июне

Цепной пес в Киеве. Какое разрешение Байден дал Зеленскому и зачем?

✂️Стрижемся по Луне. Когда в июне 2024 года можно идти к парикмахеру

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте