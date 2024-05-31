Французские военные инструкторы отправились на Украину
Гончаренко: группу французских военных инструкторов отправили на Украину
Группа французских военных инструкторов отправилась на Украину. Об этом в соцсетях заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже едет на Украину», — подчеркнул он.
При этом депутат не назвал их количество.
Накануне газета Le Monde написала, что французов пошлют на Украину в течение нескольких дней. При этом президент страны Эммануэль Макрон решил создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, напомнили журналисты.
* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.