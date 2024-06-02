Макрон фактически разрешил ВСУ бить по белгородским и курским аэродромам

Президент Франции Эммануэль Макрон призывал разрешить Украине атаки на российские военные объекты. Фактически его слова можно трактовать как «позволение» атаковать аэродромы в Курской и Белгородской областях. На это в беседе с «Би-би-си» указал пожелавший сохранить анонимность офицер военной авиации (какой страны — не уточняется).

«Такая риторика воспринимается как разрешение на использование [дальнобойных ракет] Storm Shadows/Scalps. Теперь Украина может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях», — констатировал он.

При этом ранее Макрон указывал на то, что Украина не должна бить по гражданским объектам и «другим целям в России».

Соединенные Штаты, по данным СМИ, разрешили ВСУ бить американским оружием по территории России. При этом президент США Джо Байден заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание мировой войны.