У Путина больше сострадания к солдатам ВСУ, чем у Зеленского — Картаполов
Картаполов: украинскому руководству безразлична судьба бойцов ВСУ
Судьба бойцов ВСУ, окруженных в Купянске и Красноармейске, безразлична украинскому руководству и европейским политикам. Такое заявление сделал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru. По его словам, порой президент России проявляет к украинским солдатам больше гуманности, чем их собственное командование.
«Это наши враги, противники, но даже о них думает Владимир Владимирович Путин. В отличие от этих европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцы — просто расходный материал, пыль под ногами», — заявил Картаполов.
Картаполов отметил, что Киев не стремится поддержать своих военных. По его словам, «там нет тех, за кого Зеленский готов вписываться».
Ранее Путин сообщил, что украинские подразделения попали в окружение в районах Купянска и Красноармейска. Он отметил, что российские командования готовы допустить журналистов — в том числе иностранных и украинских — в эти зоны, чтобы те своими глазами увидели, что там происходит.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что ВСУ перебрасывают в Красноармейск дополнительные подразделения. В среду, 29 октября российские военные подняли флаг над стелой на западе Красноармейска.