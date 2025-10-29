Судьба бойцов ВСУ, окруженных в Купянске и Красноармейске, безразлична украинскому руководству и европейским политикам. Такое заявление сделал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru . По его словам, порой президент России проявляет к украинским солдатам больше гуманности, чем их собственное командование.

«Это наши враги, противники, но даже о них думает Владимир Владимирович Путин. В отличие от этих европейских псевдолидеров, для которых Украина и украинцы — просто расходный материал, пыль под ногами», — заявил Картаполов.

Картаполов отметил, что Киев не стремится поддержать своих военных. По его словам, «там нет тех, за кого Зеленский готов вписываться».

Ранее Путин сообщил, что украинские подразделения попали в окружение в районах Купянска и Красноармейска. Он отметил, что российские командования готовы допустить журналистов — в том числе иностранных и украинских — в эти зоны, чтобы те своими глазами увидели, что там происходит.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что ВСУ перебрасывают в Красноармейск дополнительные подразделения. В среду, 29 октября российские военные подняли флаг над стелой на западе Красноармейска.