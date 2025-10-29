Российские военные установили флаг у стелы в западной части Красноармейска (Покровска). Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

Он также прикрепил фотографию, по его словам, сделанную украинской стороной.

«То самое место, у которого много раз фоткались украинские боевики и лично просроченный наркофюрер», — добавил Котенок.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что ВСУ перебрасывают в Красноармейск дополнительные подразделения. Он назвал город главной целью российской армии на сегодня.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные окружили противника не только в районе Красноармейска и Димитрова (Мирнограда), но и в Купянске. Наступление идет и на других участках фронта.