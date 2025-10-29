Путин заявил, что ВС России окружили противника в Купянске и Красноармейске

Президент России Владимир Путин сообщил, что украинские подразделения в районах Купянска и Красноармейска оказались в окружении. О ситуации на фронте глава государства рассказал во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве, где он встретился с проходящими лечение участниками специальной военной операции.

«В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокирован, в окружении», — сказал он.

По его словам, российские командования готовы допустить журналистов — в том числе иностранных и украинских — в эти зоны, чтобы те своими глазами увидели, что там происходит.

Путин подчеркнул, что все военнослужащие, находящиеся на передовой, ведут себя героически. Он также привез бойцам иконы, которые ему подарили на день рождения. Президент отметил, что на них сохранились следы пуль.