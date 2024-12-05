«У нас есть все». Глава Роскосмоса сделал заявление об «Орешнике»

В России есть все возможности для предоставления армии нужного количества ракет «Орешник». Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов в программе «Москва. Кремль. Путин» .

«Что касается „Орешника“, у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить министерство обороны, скажем так, в нужном количестве», — заявил он.

Также Борисов отметил, что за последние два года страна кратно нарастила производство высокоточного оружия.

Ранее журналист Александр Юнашев спросил у зампредседателя Правительства России Дениса Мантурова о том, кто придумал название ракеты «Орешник». Вице-премьер улыбнулся и ответил, что это сделали «специально обученные люди».

Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, запуск «Орешника» заставил Запад задуматься. Испытания этой ракеты стали призывом для европейских политиков к ответственности. Он отметил, что если такую ракету применят с ядерным ударом, то конфликт на Украине перерастет в мировую войну.