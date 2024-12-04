Мантуров ответил на волновавший всех вопрос об «Орешнике»

Мантуров: название «Орешника» придумали специально обученные люди, их немного

Название баллистической ракеты «Орешник» придумали «специально обученные люди», заявил зампредседателя правительства России Денис Мантуров в беседе с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым. Короткий фрагмент их диалога появился в Telegram-канале журналиста.

Юнашев спросил у вице-премьера, кто придумал наименование ракеты. Тот в ответ улыбнулся и лаконично ответил, что сделали это «специально обученные люди».

Потом журналист поинтересовался, много ли таких «специально обученных людей», на что Мантуров ответил отрицательно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники Кремля не ходят на работе в футболках с надписью «Крепкий Орешник». Она стала очень популярна после того, как лидера партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова заметили в такой футболке.