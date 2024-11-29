Запуск «Орешника» заставил Запад задуматься

Запуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник» заставил весь Запад задуматься. Такое заявление в эфире радио Kossuth сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Испытания Россией нового вида оружия призывают европейских политиков к ответственности, считает глава правительства.

«Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы», — подчеркнул он.

По его словам, если «Орешник» применят с ядерным зарядом, то конфликт превратится в мировую войну.

Украинское правительство перенесло заседание Верховной рады в другое место из-за страха перед ударом «Орешника». Совещания будут проводить в охраняемом районе.