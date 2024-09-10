У магазина автозапчастей возле пострадавшего дома в Раменском нашли обломки БПЛА

В магазине автозапчастей в Раменском ударной волной выбило стекла. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Также рядом с магазином, по предварительным данным, нашли обломки беспилотника. Территория оцеплена.

Для жильцов пострадавших домов в Раменском организовали пункт временного размещения. Правительство Подмосковья возьмет на себя восстановление жилья и компенсации. На месте происшествия находится губернатор Андрей Воробьев.

Жительнице дома, расположенного напротив пострадавшего, осколками стекла ранило щеку. Она отметила, что экстренные службы прибыли очень быстро.

Еще одна местная жительница рассказала, что не могла уснуть из-за постоянных хлопков и не сможет забыть эту ночь никогда.