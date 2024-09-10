«Балкон закрывала, и мне прилетело». Жительнице Раменского ранило щеку при атаке БПЛА

Жительница Раменского Татьяна получила ранение щеки при атаке БПЛА. В беседе с 360.ru она рассказала, что происходило в первые минуты после удара.

Татьяна живет напротив дома, который пострадал при атаке украинского беспилотника. Женщина почувствовала запах дыма и пошла на балкон, чтобы узнать, что происходит. В этот момент, по ее словам, прилетел еще один БПЛА.

«Прилетело, почувствовала дым и вышла на балкон. <…> Написала мужу, что прилетело. Начала балкон закрывать — тут и мне прилетело», — подчеркнула она.

Женщина пояснила, что дон взорвался, ударной волной выбило стекла на ее балконе. Татьяна получила ранение щеки осколками.

«Не очень сильно [поранилась], я даже не поняла, что произошло», — отметила собеседница 360.ru.

Отдельно она обратила внимание, что экстренные службы прибыли на место очень быстро. Ее соседи начали покидать квартиры, она также вышла из дома во двор.

На глазах еще одной местной жительницы сбили беспилотник. В этот момент женщина находилась на балконе. Она подчеркнула, что никому не пожелает пережить такое.