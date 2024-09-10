Пункты временного размещения открыли в Раменском для пострадавших от атаки БПЛА

Во время ночной атаки пострадали многоквартирные дома в Раменском. Для жильцов организовали два пункта временного размещения.

Повреждения получили в том числе жилые дома № 21 и № 22 на улице Высоковольтной. Сейчас жильцы в сопровождении полиции забирают личные вещи из квартир.

Сотрудники полиции попросили отогнать автомобили. Территорию дома оцепили.

Жильцов перевозят в Дом учителя, где организован один из двух пунктов временного размещения.

На месте работают сотрудники Следственного комитета. В город прибыл губернатор.

Восстановление поврежденных домов Подмосковье возьмет на себя. Жителям выплатят компенсации за поврежденное имущество, подчеркнул Андрей Воробьев.

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