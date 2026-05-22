Три здания колледжа в Старобельске после атаки ВСУ восстановить невозможно

Ректор ЛГПУ Марфина: три здания в Старобельске не восстановить после атаки

Здания Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета после атаки украинских беспилотников в ночь на 22 мая уже не подлежат восстановлению. Об этом рассказала ректор ЛГПУ Жанна Марфина, которую процитировал ТАСС .

«После полуночи была массированная атака на город Старобельск, в частности на здания Луганского государственного педагогического университета. Разрушены полностью три здания. <…> Это не нам решать, но восстановлению они явно не подлежат», — сказала она.

Марфина уточнила, что одно из разрушенных зданий — деревянное. Кроме того, университетские помещения и факультеты занимали два этажа пятиэтажного дома, который также значительно пострадал.

Когда украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа, внутри находились 86 детей от 14 до 18 лет. После удара в одном из зданий произошел пожар. По предварительным данным, погибли шесть человек, ранения получили еще 39, пропавшими без вести числятся 15 студентов.

Президент России Владимир Путин приказал разработать варианты ответа на атаку ВСУ по Старобельску.