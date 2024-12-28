Три украинских беспилотника сбили над Крымом и Курской областью
Дежурные силы российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Курской областью и один — над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Информация о пострадавших и разрешениях не поступала. Почти 60 дронов уничтожили над Россией этой ночью. В небе над Белгородской областью сбиты 11 БПЛА, в Воронежской — 28, а в Ростовской — 17.
Под Воронежем после массовой атаки БПЛА задержали несколько поездов. Обломки одного дрона повредили железнодорожную контактную сеть.
В Белгородской области в селе Палатово пострадали два мирных жителя. В трех домах осколками выбило стекла и посекло фасады.
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