Три украинских беспилотника сбили над Крымом и Курской областью

Дежурные силы российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Курской областью и один — над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Информация о пострадавших и разрешениях не поступала. Почти 60 дронов уничтожили над Россией этой ночью. В небе над Белгородской областью сбиты 11 БПЛА, в Воронежской — 28, а в Ростовской — 17.

Под Воронежем после массовой атаки БПЛА задержали несколько поездов. Обломки одного дрона повредили железнодорожную контактную сеть.

В Белгородской области в селе Палатово пострадали два мирных жителя. В трех домах осколками выбило стекла и посекло фасады.