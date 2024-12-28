Два человека пострадали при атаке БПЛА на село Палатово в Белгородской области

«В селе Палатово в результате детонации беспилотника ранены двое. Пострадавших с осколочными ранениями бригады СМП доставляют в Красногвардейскую ЦРБ», — указал глава области.

В трех домах в Палатово осколками выбило стекла и посекло фасады. Еще один дрон ударил по селу Верхососна. В результате атаки пострадала линия электропередач, село временно осталось без света, отметил Гладков. На месте происшествия работают аварийные бригады. Губернатор сообщил, что в светлое время суток продолжится подомовой обход для уточнения последствий атаки.

Из-за массированной атаки БПЛА в Воронежской области задержали несколько поездов. Обломки одного из сбитых беспилотников повредили железнодорожную контактную сеть