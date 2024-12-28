Несколько поездов задержали под Воронежем после массовой атаки БПЛА

Гусев: в Воронеже уничтожили более 10 беспилотников

Силы ПВО уничтожили более десяти украинских беспилотников в пригороде Воронежа и нескольких районах области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

По данным губернатора, обломки одного из сбитых беспилотников повредили железнодорожную контактную сеть. При этом до устранения повреждений ожидается задержка нескольких поездов.

Для ускорения ликвидации последствий уже создали специальный штаб Юго-Восточной железной дороги, сообщил Гусев. На месте продолжают работать оперативные службы.

По предварительным данным, в результате атаки никто из людей не пострадал. Однако в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее в Белгородской области дрон атаковал автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Оба они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.