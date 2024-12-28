Почти 60 беспилотников уничтожили над Россией этой ночью

Минобороны: в течение ночи ПВО уничтожили 56 беспилотников над Россией

В течение этой ночи дежурные средства ПВО уничтожили 56 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России .

Одиннадцать беспилотников сбили над Белгородской областью, 28 — над Воронежской и 17 — над Ростовской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после атаки БПЛА пострадали два мирных жителя. Их госпитализировали.

Также в трех домах выбило стекла и посекло фасады. Один из дронов попал в село Верхососна. Из-за удара пострадала линия электропередач, поэтому населенный пункт временно остался без света. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники аварийных служб.

Еще после массовой атаки БПЛА этой ночью задержали несколько поездов в Воронежской области. Обломки одного из сбитых дронов повредили железнодорожную контактную сеть. По предварительным данным, никто не пострадал.