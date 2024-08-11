Число пострадавших после падения обломков ракеты ВСУ на дом в Курске вырослов до 15

Врио главы Смирнов: при атаке ВСУ на дом в Курске пострадали 15 человек

В результате падения обломков украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске пострадали 15 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов.

«Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых пострадало», — написал он.

Смирнов отметил, что в область прибывают новые партии гуманитарных грузов, а волонтеры оказывают большую помощь в их разгрузке.

«Дал поручение держать на особом контроле эту работу, чтобы в максимально короткие сроки обеспечивать людей предметами первой необходимости и продуктами питания», — добавил врио главы региона.

Сбитая ракета ВСУ ночью 11 августа рухнула на многоэтажный жилой дом в Курске. На месте падения обломков начался пожар.