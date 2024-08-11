Стало известно название сбитой ракеты, упавшей на дом в Курске

ТАСС: на жилой дом в Курске упала сбитая «Точка-У»

Сбитую ракету ВСУ, которая упала на жилой дом в Курске, идентифицировали как «Точка-У». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Установлено, что обломки принадлежат ракете тактического комплекса „Точка-У“. Судя по серийному номеру, она стояла на боевом дежурстве ВСУ», — заявил источник агентства.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из-за падения обломков украинской ракеты пострадали 15 человек. Глава региона поручил подготовить все нужные документы и помочь жильцам дома с пострадавшим имуществом.

По словам Смирнова, в Курскую область прибывают партии гуманитарных грузов. Очень много помощи оказывают волонтерские организации.

Сбитая ракета ВСУ ночью 11 августа упала на девятиэтажку в Курске. Из-за происшествия начался пожар, к дому оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.