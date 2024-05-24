Три ракеты ATACMS сбили над Крымом

За ночь ВСУ выпустили по российским территориям три ракеты ATACMS и два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны .

Все попытки атаки Вооруженных сил Украины пресекли дежурные средства противовоздушной обороны.

«Дежурными средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым», — указал он.

Еще два беспилотника российская система ПВО уничтожила над территорией Белгородской области. В акватории Черного моря заметили три безэкипажные катера ВМС Украины. Объекты следовали в сторону Крыма. Все безэкипажные катеры уничтожили из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.

В ночь на 24 мая ВСУ ударили по Крыму. Местные жители сообщали о взрывах над полуостровом. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, два человека погибли при ракетной атаке украинских боевиков. Жертвы возвращались возвращались домой со стройки.