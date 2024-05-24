«Прямо им под ноги». Стали известны подробности гибели двух жителей Крыма при атаке ВСУ

Жители Крыма, погибшие от удара ВСУ, возвращались домой со стройки

Два человека, которые погибли из-за атаки ВСУ на Симферопольский район в Крыму, возвращались домой со стройки. Об этом заявил местный житель в беседе с РЕН ТВ .

«Хлопок. Вышли на улицу, смотрим — у соседей окна все повылетали. Забор посыпался. Увидели воронку», — рассказал мужчина.

Он отметил, что недалеко от воронки лежали два тела. Очевидцы вызвали сотрудников экстренных служб.

«Они строители были, со стройки шли домой. Так сложились обстоятельства, что прямо им под ноги прилет был», — рассказал местный житель.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистами украинских боевиков, атаковавших Крым. В своем Telegram-канале он репостнул публикацию главы крымского полуострова Сергея Аксенова. В посте тот написал о смерти двух мирных жителей из-за удара ВСУ.

Об атаке на Крым стало известно в ночь на 24 мая. Местные жители пожаловались на взрывы в регионе.