Жители Крыма услышали звуки взрывов

Shot: жители Крыма сообщили о звуках взрывов над полуостровом

Жители Крыма сообщили о взрывах над полуостровом. Об этом написали в Telegram-канале Shot .

По предварительным данным, российские силы противовоздушной обороны начали отражать массированную атаку беспилотников и уже сбили несколько воздушных целей.

Как заявили подписчики канала, громкие звуки раздались в Симферополе, Ялте, Алуште и Евпатории, а также в районе Джанкоя. Еще появилась информация, что в Севастополе приостановили движение морского транспорта.

При этом официальных данных пока не поступало.

Ранее спецслужбы России предотвратили теракт на крымском полуострове. Двое украинских агентов решили устроить взрыв на железной дороге. Подозреваемых задержали в момент совершения преступления. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.