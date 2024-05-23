Два человека погибли при ракетной атаке на Крым
В результате ракетной атаки ВСУ на Крым погибли двое мирных жителей. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он.
Аксенов добавил, что в районе Алушты зафиксировали попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.
Ранее жители Крыма пожаловались на громкие звуки в регионе. Они предположили, что сработала система противовоздушной обороны. Взрывы услышали в Алуште, Симферополе, Евпатории, Ялте и в районе Джанкоя.
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