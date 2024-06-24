Три дрона ВСУ нейтрализовали в Ростовской области

Один украинский дрон сбили, еще два подавили средства ПВО в Ростовской области. Обломки упали на территории промышленного предприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — написал он.

Голубев уточнил, что оперативные службы выясняют наличие возможных последствий на земле после отражении атаки со стороны ВСУ.

Украинские боевики нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS 23 июня. Одна из ракет рухнула на пляже в Учкуевке. Смертельные ранения получили пять человек. В больницы с травмами попали свыше 150 человек, больше 80 находятся под наблюдением врачей.

Минобороны России заявило, что ответственность за атаку по мирному населению несут США. По данным ведомства, американские специалисты задали цели для ракет ATACMS.