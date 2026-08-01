Три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по маршрутке в Брянской области

В Брянской области украинский беспилотник-камикадзе атаковал пассажирскую маршрутку возле поселка Погар. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук .

В результате удара по движущейся «Газели» ранения получили водитель и две пассажирки. Им оказали медицинскую помощь в больнице. Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 270 украинских БПЛА над российскими регионами.

Накануне беспилотники ВСУ атаковали пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. В результате пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

В Севастополе при ударе погиб один человек, который находился на улице, а в Херсонской области получили ранения три пенсионера: две женщины и мужчина. Из-за атак ВСУ несколько округов региона остались без электричества на несколько часов.