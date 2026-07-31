Уголовное дело завели после атаки ВСУ на автобус в ДНР
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус
Следователи завели уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — заявили в ведомстве.
Дело завели по статье 205 Уголовного кодекса.
По версии следствия, 31 июля ВСУ с помощью беспилотника ударили по рейсовому автобусу, который следовал из Краснодара в Донецк. Не обошлось без пострадавших: один человек находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести, четверых отправили на амбулаторное лечение.
Криминалисты и следователи работают над сбором данных на месте ЧП.