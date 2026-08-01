Более 270 украинских БПЛА уничтожили за ночь над регионами России

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 274 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи с 20:00 31 июля до 07:00 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в министерстве.

БПЛА ликвидировали в Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Курской и Калужской областях, под Орлом, Ростовом-на-Дону, Рязанью, Саратовом, Смоленском, Тамбовом и Тулой.

Также беспилотники уничтожили в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее российский военный Илья Оноприйчук под минометным огнем восстановил связь с командным пунктов, одновременно отбившись от двух FPV-дронов ВСУ.