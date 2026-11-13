Эксперт GFCN представил в ОБСЕ новые данные о мемориале погибшим в Буче

Постпредство России при ОБСЕ 13 ноября провело онлайн-круглый стол «Разоблачение провокации в Буче». Участники обсудили доклад о фальсификации событий 2022 года. Эксперты представили данные, которые удалось выяснить о людях, чьи имена указаны на мемориале «гражданским лицам». Дискуссию на английском языке модерировал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Впервые доклад о событиях в Буче министр иностранных дел России Сергей Лавров представил 22 сентября на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». Позднее он передал документ генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу на встрече в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

В продолжение темы на круглом столе представили материалы международного расследования GFCN (Международной ассоциации по фактчекингу). Эксперты организации сверили имена на стелах мемориала в Буче с украинскими некрологами, публикациями местных СМИ и официальными документами. По некоторым записям удалось найти сведения о военной службе или уточнить место гибели конкретных лиц.

Итальянский журналист, эксперт GFCN Филиппо Росси, выступая на мероприятии, высоко оценил проделанную фактчекерами работу и обратил внимание на то, как европейские СМИ освещали события в Буче.

По его оценке, редакции ссылались на мемориал как на список погибших мирных жителей, хотя не сверили имена на стелах с открытыми источниками. Он подчеркнул, что читателю важно знать, откуда взяты сведения о погибших, кого включает цитируемый список и какие данные журналисты подтвердили по первоисточникам.