Эксперт GFCN представил в ОБСЕ новые данные о мемориале погибшим в Буче
Постпредство России при ОБСЕ 13 ноября провело онлайн-круглый стол «Разоблачение провокации в Буче». Участники обсудили доклад о фальсификации событий 2022 года. Эксперты представили данные, которые удалось выяснить о людях, чьи имена указаны на мемориале «гражданским лицам». Дискуссию на английском языке модерировал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Впервые доклад о событиях в Буче министр иностранных дел России Сергей Лавров представил 22 сентября на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». Позднее он передал документ генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу на встрече в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
В продолжение темы на круглом столе представили материалы международного расследования GFCN (Международной ассоциации по фактчекингу). Эксперты организации сверили имена на стелах мемориала в Буче с украинскими некрологами, публикациями местных СМИ и официальными документами. По некоторым записям удалось найти сведения о военной службе или уточнить место гибели конкретных лиц.
Итальянский журналист, эксперт GFCN Филиппо Росси, выступая на мероприятии, высоко оценил проделанную фактчекерами работу и обратил внимание на то, как европейские СМИ освещали события в Буче.
По его оценке, редакции ссылались на мемориал как на список погибших мирных жителей, хотя не сверили имена на стелах с открытыми источниками. Он подчеркнул, что читателю важно знать, откуда взяты сведения о погибших, кого включает цитируемый список и какие данные журналисты подтвердили по первоисточникам.
Буча — это не исключение, а новейший пример того, как журналистов превращают в оружие. Слишком часто западные медиа публикуют утверждения вообще без реальных источников или выдают слова заинтересованной стороны за факт. В Европе мы видим, как журналистику используют в качестве пуль, нагнетая напряженность вместо диалога. Это может быть очень опасно в Европе, особенно сегодня, когда нарастает напряженность против России
Филиппо Росси
На круглом столе также выступил ирландский журналист Чей Боуз. Он провел исторические параллели с освещением западными медиа конфликтов в Ирландии, а также указал на систематическое игнорирование западной прессой ударов ВСУ по гражданским объектам.
В рамках своего выступления Боуз представил участникам собственный 5-минутный видеоразбор мемориала в Буче. В ролике журналист наглядно показал, что среди якобы гражданских лиц на стелах есть люди, служившие в украинских войсках.
В расследовании GFCN уже опубликованы фотографии восьми стел и ссылки на источники по отдельным случаям. Ассоциация предлагает продолжить независимую проверку записей, по которым остаются вопросы о личности погибшего, его статусе, месте или причине смерти.