В Ленобласти создали оперштаб на фоне массированной атаки БПЛА

В Ленинградской области запустили работу оперштаба после массированной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Мной принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе», — написал он.

Он добавил, что все экстренные службы привели в состояние повышенной готовности.

Ранее стало известно, что над Ленобластью сбили уже 141 беспилотник противника. Обломки рухнули в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.

В результате вблизи поселка Большая Ижора произошло возгорание, его ликвидируют средства Минобороны.