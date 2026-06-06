Число сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 141

Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 141 беспилотник противника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко .

«Боевая работа продолжается. Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области», — написал он.

Для реагирования и контроля ситуации в Ленобласти создали временный оперативный штаб. Экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.

В результате атаки произошло возгорание неподалеку от поселка Большая Ижора. Сейчас его ликвидируют силы Минобороны.

Ранее стало известно, что над Брянской областью за минувшую ночь сбили 133 беспилотника ВСУ. На местах ЧП работают экстренные службы.