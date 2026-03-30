Три человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре

В Краснодаре из-за падения обломков сбитого беспилотника пострадали три человека. Об этом сообщил в телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.

«По уточненной информации, в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека. Одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации», — заявили в оперштабе.

До этого поступила информация, что в Прикубанском округе Краснодара повреждения получили несколько квартир. В многоэтажке выбило стекла, а также был поврежден один из балконов.

Ранее украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. В Таганроге погиб мужчина и еще восемь человек пострадали. Региональная прокуратура запустила горячую линию после атаки БПЛА для приема жалоб и оказания правовой помощи, чтобы защитить права граждан.