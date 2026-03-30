Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Таганрог выросло до 8

В Таганроге при массированной атаке БПЛА пострадали восемь человек, один погиб. Об этом в телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Главная трагедия этой ночи — гибель мирного жителя. Скорбим вместе с семьей погибшего. Еще восемь таганрожцев обратились за медицинской помощью», — уточнила она.

Глава города также добавила, что из-за падения обломков БПЛА повреждения получили несколько жилых домов, соцобъектов и промышленных предприятий. На местах уже начали работать сотрудники городских и экстренных служб.

Камбулова напомнила, что угроза применения БПЛА еще сохраняется. Она призвала жителей не паниковать и быть осторожнее.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели мужчины при атаке дронов ВСУ на Таганрог.