Несколько квартир в Краснодаре повреждены при атаке БПЛА

В Прикубанском округе Краснодара рухнул украинский беспилотник. Несколько квартир получили повреждения, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале .

На соседних этажах нескольких квартир после падения БПЛА выбило стекла. Один балкон поврежден. Оперштаб сообщил, что обошлось без возгорания. На место выехали оперативные и спецслужбы.

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил в телеграм-канале, что последствия атаки обнаружили также внутри одной из квартир. По его информации, никто не пострадал.

«Дорогие жители, не подходите к элементам БПЛА и не трогайте их. Снимать и выкладывать фото и видео воздушных целей и работы системы ПВО запрещено», — сказал градоначальник.

Обломки беспилотника 19 марта упали во дворе дома в Прикубанском округе. Тогда пострадали припаркованные машины и остекление квартир.