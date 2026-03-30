Прокуратура запустила горячую линию после атаки БПЛА на Ростовскую область

Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Ростовскую область. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в регионе.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших при массированной атаке БПЛА, а также уже обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами, чтобы оперативно оказывать им медицинскую и иную помощь. Кроме того, на место прибыл прокурор Таганрога Роман Коломойцев.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: телефон +7 928 279-55-21», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила при атаке дронов ВСУ погиб один человек и еще восемь пострадали. Также не обошлось без разрушений на земле — повреждены несколько жилых домов, соцобъектов и предприятий. Угроза опасности беспилотников еще сохранена.