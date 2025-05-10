Украинские власти отвергли все поступившие к ним мирные предложения, потому что не ищут путей к урегулированию конфликта. Дополнительным циничным выпадом стал удар по зданию администрации Белгородской области на фоне высказываний европейских политиков и примкнувшего к ним украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник .

Он подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу стоит увидеть реальную ситуацию и сделать соответствующие выводы.

«Есть стремление к миру?! Нужно приводить в сознание недоговороспособных и ограничивать им поставки средств ведения войны всеми доступными способами», — написал Мирошник в Telegram-канале.

Посол добавил, что Соединенные Штаты сейчас выступают не в качестве посредника, а инициатора и ключевого поставщика вооружений для продолжающегося конфликта. Он пояснил, что, несмотря на смену администрации, ответственность за действия прошлого американского руководства никто не понес.

В минувшую пятницу, 9 мая, запущенный украинскими боевиками беспилотник ударил по зданию правительства Белгородской области. В результате атаки ранение получили сотрудник Росгвардии и заместитель губернатора региона Александр Лоренц.

В этот день действовало объявленное Россией перемирие на время проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам встречи в Киеве европейские политики и украинский лидер Владимир Зеленский переговорили с президентом США Дональдом Трампом и заявили о поддержке его инициативы о прекращении боевых действий на срок в 30 дней.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия согласна на это условие при прекращении военной поддержки Украины на весь период перемирия.